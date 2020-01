Juridische lijdensweg motorongeluk Schuddebeurs komt na ruim drie jaar tot een eind; dader legt zich neer bij celstraf

Eens een Zeeuw... Jan Hage: ‘Zeeland is voor mij een lage horizon met heel veel lucht’

30 januari Jan Hage (1964) is organist van de Domkerk in Utrecht, waar hij het majestueuze Bätz-orgel bespeelt. Als tiener fietste hij langs de orgels van Schouwen-Duiveland om ze te bespelen. En zijn eerste instrument kwam van Disco Jansen uit Zierikzee. ,,Ze weten in Zeeland wel dat ik een Hage ben.’’