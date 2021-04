Julia maakt indruk met haar dwarsfluit; talentenwedstrijd prooi voor Nieuwerkerkse tiener

Een ommetje met de heren uit het Zonnemaire van vroeger tijden: d’Ouwe Smisse organi­seert beleefrou­tes door het dorp

4 april ZONNEMAIRE - Het is letterlijk een blokje om, maar dat neemt niet weg dat er genoeg te zien en te bespreken is. Evert van Dilst van Proeflokaal d’Ouwe Smisse in Zonnemaire is samen met vaste klanten op het idee gekomen om een wandeling in het dorp te organiseren. Vorige week was de eerste, deze paaszondag was er een nieuwe route onder de naam Beleef Zonnemaire.