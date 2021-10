Juf Trudy helpt ouders al 40 jaar hun kind los te laten op de eerste schooldag: ‘Geweldig dat ik ze mag ‘overnemen’’

Vooruit, voor één keer laat ze de daginvulling aan haar collega’s over. Die hebben voor vrijdag een vol programma bedacht voor de jubilerende kleuterjuf. Ze wordt zelfs thuis opgehaald in ’s-Heer Hendrikskinderen. Om 8.15 uur. Dat betekent uitslapen voor haar. Want sinds dat ze vier decennia geleden op de Sint Willibrordusschool in Zierikzee een vaste aanstelling kreeg, officieel op 9 oktober, is ze altijd al om 7.15 uur op school. Vijf dagen in de week.