Judith (18) handlettert erop los: ‘Een persoonlijke tekst is toch veel leuker’

Verhuurbe­drijf slaat terug na actie PvdA tegen vermeende illegale verhuur woningen in Burgh-Haamste­de

15 oktober BURGH-HAAMSTEDE - PvdA-fractievoorzitter Petri d’Anjou is te ver gegaan met haar beschuldigingen aan het adres van verhuurbedrijf BHVK-leisure in Burgh-Haamstede. Het raadslid slaat volgens directeur Tom van Rees de plank volledig mis met haar opmerkingen over vermeende illegale verhuur van gewone woningen aan recreanten. ,,Onze goede naam als bedrijf is ernstig geschaad", aldus Van Rees in een schriftelijke reactie.