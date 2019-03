Jubileumeditie voor Nieuwerkerk Bruist

Nieuwerkerk – Het grote feest ter ere van het 777-jarig bestaan van Nieuwerkerk in 2010 beviel zodanig, dat het een jaarlijks terugkerend evenement werd. Een deel van het programma voor de tiende editie is nu bekendgemaakt. De aankomende weken worden daar nog nieuwe activiteiten aan toegevoegd.

,,Het programma, waar we iets speciaals van willen maken, begint vorm te krijgen. Natuurlijk zullen de activiteiten die al jarenlang een groot succes zijn, er ook dit jaar zijn”, maakt de organisatie bekend. ,,We mogen weer rekenen op de Hengelsportvereniging voor de viswedstrijd. De schietvereniging is weer aanwezig. Het dikkebandenraceparkoers staat vast. De ringrijders op trekkers zijn er. De schuimparty wordt ook in 2019 gehouden. Voor de tweede keer is er de mogelijkheid tot basketballen. De kleintjes kunnen worden geschminkt, cupcakes versieren en gratis in de draaimolen.”