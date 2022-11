Joop kan niet zonder doekje en Marianna beweegt slecht, maar samen houden ze de moed erin

Schou­wen-Duiveland op de bres voor de schelpdier­sec­tor: ‘Hartstikke duurzaam, dus geef ze meer de ruimte’

De schelpdiervisserij in de zuidwestelijke delta moet meer ruimte krijgen. In de nieuwe beleidsplannen van het ministerie van LNV worden de teugels onnodig hard aangetrokken en dat remt ook de drang naar innovatie. Daarmee schieten we onszelf in de voet, signaleren burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland in een brief aan het departement.

3 november