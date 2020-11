Jonna opent nooit meer de deuren van Molen De Lelie: ‘De schakel ontbreekt, de molenaar is er niet meer’

Zierik7 slaat zijn vleugels langzaam uit; bouw nieuw verpleeg­huis in Zierikzee hervat

6 november ZIERIKZEE - In februari jaste toenmalig Allévo-bestuurder Ineke Dekker trots de eerste paal de grond in van de nieuwbouw van verpleeghuis Cornelia in Zierikzee. Tegen de tijd dat ze in juli met pensioen ging, kwam de bouw stil te liggen door het faillissement van aannemer Sprangers. Haar opvolger Natasja Mariman maakte deze week niet minder blij bekend met Constructif een ander bouwbedrijf te hebben gevonden, dat de klus gaat afmaken.