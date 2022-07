Jongen (11) al uren vermist in Zierikzee

Verbodszo­ne munitiede­pot in de Ooster­schel­de uitgebreid; Granaten spoelen mogelijk verder weg

ZIERIKZEE - Munitie van de stortplaats in de Oosterschelde voor Zierikzee is mogelijk buiten het begrensde gebied terecht gekomen. Bij het onderzoek door duikers van Defensie twee jaar geleden zijn ‘meerdere objecten’ gezien. Rijkswaterstaat neemt geen risico en heeft de verbodszone rond de stortplaats uitgebreid. De maatregel gaat onmiddellijk in, laat woordvoerder Edwin de Feijter weten.

