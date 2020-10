Jonge ondernemer Kaj verdient zijn eigen geld met fotograferen

Erfenis

Toen de broer van Kajs opa overleed, lag diens fotocamera maar te verstoffen in de doos. En aangezien opa wist dat Kaj wel geïnteresseerd was in fotografie, deed hij hem het apparaat cadeau. “Mijn opa heeft me uitgelegd hoe ik hem moet instellen en scherpstellen. Ik ga meestal zelf op pad in de buurt om foto’s te maken. Als ik iets zie dat ik zelf mooi vind, dan maak daar een foto van. Het liefst in de natuur, portretten vind ik niet zo leuk. Ik leer het eigenlijk allemaal door het te doen. En ik kijk naar programma’s als ‘Het perfecte plaatje’ op televisie, om ideeën op te doen.” De eerste opdracht kwam van opa en oma, zij vroegen Kaj een foto van het strand te maken die ze konden inlijsten.