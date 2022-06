Joep, Mats, Mees en hun schoolgenootjes komen als eersten over de finish

Ze moesten er af en toe wel een sprintje voor trekken, maar het is ze gelukt. Een club leerlingen van de Theo Thijssenschool uit Zierikzee kwam vrijdagavond als eerste over de finishlijn tijdens de slotavond van de 75-ste editie van de Zierikzeese Avondvierdaagse. Hun conclusie na vier dagen lopen: ,,Het was écht hartstikke leuk.”

Niet dat ze niet afgezien hebben. Een van hen had elke avond buikkramp, een ander was vrijdag in de hitte haar flesje water vergeten. De derde avond, donderdag, was superwarm én (met z'n 9,2 kilometer) ook best ver. Maar oh, wat hebben ze genoten. ,,Het maakt niet uit. Je moet gewoon doorgaan.”

Onderlinge competitie

Ze kregen onderweg limonade en ijs, gevulde koeken, groenten en fruit. Genoten van het lopen langs het water en van de gezelligheid én de onderlinge competitie. Het lukte Joep, Mats en Mees zelfs om afgelopen week elke avond als eersten onder de finishboog door te stappen.

Maar, hoewel ze officieel niet met school lopen, trokken de schoolgenootjes elkaar de laatste avond solidair mee en trokken met z'n allen een sprintje om gezamenlijk de eindstreep over te stappen. Volgend jaar weer? ,,Zeker weten. Dan gaan we weer proberen om als eerste aan te komen.”

Volledig scherm De start van de laatste avond van de 75-ste editie van de Zierikzeesche Avondvierdaagse: één van de oudste avondvierdaagses van Nederland © Sandra Schimmelpennink

Sari en Hans van de Sande stappen even later wat rustiger over de finish, maar hebben evengoed genoten. Sari deed voor de achttiende keer mee, man Hans voor de tiende. ,,We vinden het gewoon gezellig. Het sfeertje is heel leuk als je loopt, met al die mensen om je heen en de kindertjes die overal lopen. Het samen zijn. En het is altijd hartstikke goed georganiseerd.”

Warm lopen

Voor het aantal kilometers draait het tweetal de hand niet om. ,,Morgen gaan we om 7 uur de halve marathon lopen in Sint-Maartensdijk bij de Oosterscheldestappers.” Brede grijns: ,,Dus dit was voor ons een beetje warm lopen.” De laatste avond liepen er naar schatting tegen de duizend mensen mee.

Na afloop was er feest op het Havenplein met dweilband Liever Ier As Tuus en Jim Bakkum in de muziektent. Die liet zich verrassen door Zierikzee (,,Wat een mooie stad is dit") en door de mensen die naar zijn optreden kwamen kijken. ,,Dat jullie nog de fut hebben om naar me te luisteren. Heel erg leuk!”

Volledig scherm Klein en groot lopen mee met de 75ste editie van de Avondvierdaagse. Hier door het tunneltje © Sandra Schimmelpennink

Volledig scherm Jim Bakkum tijdens het slotfeest na afloop van de Avondvierdaagse © Sandra Schimmelpennink