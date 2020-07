Joan geeft zelfs het meest afzichtelijke plantje een thuis in haar plantenasiel

BRUINISSE - Als Melgers aan één plant een hekel heeft dan is het wel aan de cactus. Toch staan er een paar zieltogende exemplaren in een hoek van de serre van plantenasiel Zonneschijn. De kliko in? Dat is voor Melgers geen optie. ,,Ik probeer ze toch op te lappen. Dat is een beetje een sport.” En dan maar hopen dat er snel mensen langs komen die hun stekje tegen een cactus willen ruilen.