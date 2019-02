Jo Stoel neemt strijdbijl voor behoud wandelpad langs Zeepeduinen weer op

Dansen voor de Bas Stichting met nieuw discofeest in Brogum

12:29 ZIERIKZEE - De derde editie van het discofeest der herkenning Back to the good old days zaterdag (21 uur) in Brogum staat in het teken van de Bas Stichting. Van iedere 15 euro voor het toegangskaartje gaat 5 euro naar het goede doel, vertelt organisator en dj Ko Willemse.