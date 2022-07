Jo-Annes de Bat: ‘Ook mosselvisserij krijgt te maken met stikstof’

Traditiegetrouw werd op de zaterdagochtend van de Visserijdagen de bijeenkomst van mosselkwekers gehouden. Eigenlijk vrijwel altijd een feestelijke bijeenkomst, maar dit jaar was er ook een zeer serieus tintje. Want stikstof hangt boven ieders hoofd, dus ook boven de hoofden van de mosselkwekers. Al is het bij lange na niet in die mate waarin de boeren daarmee te maken hebben.

Maar het houdt de kwekers wel bezig. Het doet wat met ze. Zij weten als geen ander hoe het voelt als de toekomst van een hele sector zo onzeker wordt. Zeventien jaar geleden, in 2005, stond de mosselsector op omvallen omdat van de ene op de andere dag de mosselzaadvisserij verboden werd. ,,Op de Bruse vloot kunt u aan de vlaggen zien dat wij sympathie voelen met de boeren", zei voorzitter Cees Otte van de visserijvereniging Algemeen Vissersbelang in Bruinisse.

Terugvechten aan de onderhandelingstafel

In 2005 vochten de mosselkwekers zich terug aan de onderhandelingstafel. De kwekers sloten met het Rijk en de natuurorganisaties een convenant en de sector kreeg de tijd om stapsgewijs te innoveren. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat ziet het mosselconvenant als het grote voorbeeld hoe je als sector overeind kan blijven en hij zou de stikstofcrisis ook graag op deze manier willen aanpakken. ,,Als iedereen accepteert dat er wat moet gebeuren zijn we al een eind onderweg", zei De Bat. ,,Maar we hebben tijd nodig en laten we elkaar niet gek maken. We willen eerst weten wat de stand van zaken is in de natuur”, zei hij. ,,We gaan heel ver komen met maatregelen.” En voor de mosselsector ziet hij mogelijkheden door bijvoorbeeld samen met de industrie te werken aan minder uitstoot.

Het ging tijdens de bijeenkomst niet alleen over stikstof. De kwekers hebben ook heel andere zorgen aan het hoofd. Doordat het in februari zes dagen gestormd heeft, is meer dan de helft van het uitgezaaide mosselzaad op de percelen verloren gegaan. En dat heeft voor bedrijven financiële gevolgen. En er zijn ook lichtpunten, zei Cees Otte. ,,Zo is de milieubelasting van mosselkweek in vergelijking tot andere eiwitproducten bijzonder laag. Daarnaast hebben mosselen bewezen positieve gezondheidseffecten", aldus een trotse Otte.