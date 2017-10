Jinne (14) is Man of the Dam 2017

Cohan van Dijk (15) uit Schagen werd eerste. Lucas Keuning (16) uit Sassenheim tweede. Tom Wiersma (16) uit Zwolle sleepte de derde prijs in de wacht. Man of the Dam, óók voor meiden, wordt al een jaar of dertien jaarlijks georganiseerd door Roy Zoon van Slingshot en Natural High.

Man of the Dam is een freestylewedstrijd voor jong kitesurftalent. Nog belangrijker dan de competitieprijzen is de titel Man of the Dam; een motivatieprijs voor iemand die zich van een bijzondere kant laat zien. Drieëndertig kitesurfers deden mee.