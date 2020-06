Jeroen Thijssen nieuwe directeur van brede school in Zierikzee

Thijssen is sinds 2005 als basisschooldirecteur actief in het onderwijs. Dat werk zit 'm in zijn bloed: zijn beide ouders werkten in het lager onderwijs op Curaçao. De nieuwe schooldirecteur wil van de brede school in Zierikzee ‘de leukste en beste van Nederland maken. Eén waar elk kind naar toe wil’. Zelf werd hij onder meer aangetrokken door de school in Zierikzee door ‘het onderwijs op maat dat er wordt geboden, het rijke onderwijsaanbod en goed georganiseerde buitenschools aanbod’.