Je zou er haast een theaterstuk van maken

videoZIERIKZEE - Natuurlijk zijn er tranen gevloeid. Na een kwart eeuw trek je niet zomaar de deur achter je dicht. Maar Zierik is niet bij de pakken neer gaan zitten. De theatergroep besloot direct: als we weg moeten, dan naar iets wat nóg beter is. En dat is gelukt.

Het zijn de schemerlampjes die het hem doen. Of de paarse suede sofa. Of toch de oude affiches aan de muur. Eén stap op de eerste etage en je hebt al niet meer het gevoel dat je door een oud schoolgebouw loopt, maar in een knus theatertje dat er al honderd jaar zit.

Volledig scherm Acteurs schminken zich voor de lampjesspiegel alsof die nooit ergens anders gehangen heeft. © Wendy Wagenmakers Theater De Verdieping, zo heet het nieuwe onderkomen van theatergroep Zierik in de Beatrixschool in Zierikzee. Groot is het niet, gezellig is het wel en het ontbreekt de spelers aan niets. Lokaal 15, een voormalige sportruimte, is ingericht als foyer. Compleet met fijne zitjes, programmaboekjes, een bar en Elly die de kopjes koffie inschenkt. Lokaal 16 ernaast is nu de kleedkamer. Opgestapelde fietsenrekken hebben plaatsgemaakt voor kostuums en pumps met plateauzolen.

Dan de zaal. Het vroegere computerlokaal, de plek waar honderden Schouwen-Duivelanders typles volgden bij Scheidegger. Dankzij regisseur Cees Möhlmann, die theatertechniek heeft gestudeerd, is dat een volwaardige theaterzaal geworden. Nog knus ook, met maar vijftig stoelen, afkomstig uit de Middelburgse schouwburg. ,,Zo zijn we ten minste niet in één avond klaar met spelen", zegt Mels Hoogenboom. ,,En na afloop hoeven we niet nog een uur lampen weg te halen, want die kunnen hier gewoon blijven hangen."

En dan is de huur nog lager ook. De spelers van Zierik kunnen hun geluk niet op. ,,Het is hier echt fantastisch", glunderen de actrices terwijl ze zich opmaken voor de lampjesspiegel. ,,In alle opzichten. Echt alsof het altijd van ons is geweest."

De dames moeten door, repeteren voor De feeks wordt getemd, een komedie van Shakespeare die 3 november het premièrestuk zal zijn in De Verdieping. Licht uit, spot aan en de camera draait. Achter de gordijnen, op de gang, fluistert Mels Hoogenboom verder. ,,Ons gezelschap bestaat uit maar twintig man, maar de afgelopen maanden hebben we gezien wat een kracht daarin zit. Dat we dit in een paar maanden tijd voor elkaar konden boksen. Het is ongekend."