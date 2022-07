Je moet een beetje durven op de eerste kamermuziekdag in Zierikzee: ‘Leuk om eens samen te spelen’

Samen klassieke muziek spelen, of je nu lid bent van de Zeeuwse Muziekschool of alleen thuis een instrument bespeelt: het maakt zaterdag allemaal niet uit om mee te doen aan de kamermuziekdag in cultuurhuis ZierikC. ,,Het gaat om enthousiasme en een beetje durven", zegt initiatiefneemster Renée van der Hulle-Ossendrijver. Zij zag al 25 jaar in haar voormalige woonplaats Rotterdam hoe leuk het was om regelmatig samen muziek te kunnen maken vanuit de muziekschool. Toen ze zeven jaar geleden op Schouwen-Duiveland kwam wonen, wilde ze hier ook zoiets, maar de oprichting van het cultuurhuis bracht haar idee pas in een stroomversnelling. En zaterdag was het dan zover.