Je mag vanaf nu alles aanraken bij een bezoek aan het Watersnoodmuseum: via een virtuele tour op je telefoon of tablet

Louwerse is een van de twee gidsen waaruit je kunt kiezen als je het museum digitaal bezoekt. Stijn van Warmenhoven, oprichter van Youth for Climate, is gevraagd als tweede gids. ,,We kijken in ons museum ook naar klimaat en zeespiegelstijging. Daarom vonden we hem een geschikte persoon om dat te doen. We volgen allebei dezelfde route door de vier caissons, maar Stijn vertelt nog iets meer in het vierde caisson en verwoordt op zijn wijze wat de klimaatverandering betekent”, zegt Louwerse.