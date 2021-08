Je kunt er dansen tussen de schappen: de nieuwe Albert Heijn in Zierikzee is lekker ruim

Nelly (80) was even verdrietig, maar bij De Zorgheimer heeft ze haar nieuwe thuis gevonden

27 juli OUWERKERK - Oh, wat zag Nelly van de Vrede (80) er tegenop om haar huis in Zierikzee te verlaten. Maar het moest, ze heeft beginnende dementie. ,,Ik was heel verdrietig, maar ik kwam in een warm bad terecht.” Van de Vrede is de eerste bewoonster van woonzorgcentrum De Zorgheimer in de polder van Ouwerkerk.