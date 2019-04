‘Je bumperkleeft’ voortaan in dialect achterop auto's op Flakkee

Weekend vol paasmark­ten sluit af in Burgh-Haamste­de

22 april BURGH-HAAMSTEDE - Een week of drie geleden opende Manon Nijssen haar galerie Jewel Made’it aan de Noordstraat 23 in Burgh-Haamstede. Maandag trad ze naar buiten met haar werk op de Paasmarkt in haar dorp. Burgh-Haamstede was het sluitstuk van een weekend vol voorjaarsmarkten.