Jazzfestival in Zierikzee is 'een geschenk uit de hemel’

,,Dit pakt me niet", zegt inwoner Sander Kikkert. Hij heeft het over de muziek van Broken Jazz, de tweede band die op de vrijdagavond optreedt tijdens het tweedaagse jazzfestival in Zierikzee. Bij een later nummer krijgt de band de voorste rijen toehoorders door de knieën, maar Kikkert is er niet bij. Toch is de muziekliefhebber enthousiast. Zo'n festival als ZierikzeeJazz noemt hij een ‘goed plannetje’.