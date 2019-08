Jazz-festival Zierikzee is een blijvertje

Nieuwsgierig, dat waren de mensen naar het nieuwe Jazz Festival Zierikzee. Organisator Stichting Culturele Activiteiten Schouwen-Duiveland (CASD) wil het evenement naar het niveau van jazz in Terneuzen en Domburg trekken. ,,Maar misschien kan dit jazzfestival wel naar de beleving van Jazz Hillegersberg uit Rotterdam toe groeien”, denkt Hans van der Kleij uit Capelle aan den IJssel. Hij is regelmatig bezoeker van dat driedaagse jazzfestival met altijd klinkende namen. Neem Hans en Candy Dulfer, Jules Deelder, Forty Fingers en Jack-o-Jane. Uiteraard heeft Jazz Hillegersberg zijn sporen reeds verdiend.

,,Jazz Zierikzee staat pas aan het begin. Maar wat ik nu hoor, klinkt goed”, vertelt Van der Kleij. Hij zingt in het shantykoor De Vlaerdingse Maatjes dat eind juli op het Havenplein optrad tijdens het Shantyfestival. Ook daarvan was CASD de organisator. ,,Dat de bands verspreid over verschillende locaties spelen vind ik verstandig. Die moet je niet bij elkaar zetten. Ze hebben allemaal een eigen publiek.”

André Leeuwenstein uit Berkel en Rodenrijs, ook een Vlaerdings Maatje, denkt dat dit festival een blijvertje wordt. ,,Waarom niet. Je ziet nu al aan de mensen dat ze het waarderen.” In Grand Café De Werf gaven de New Orleans Jazz Band het festival geen goede start. In de avonduren speelden Jurbena in eetcafé De Banjaard en Dirty Dozen in De Biet de sterren van de hemel. De afsluiting namen Scaldis Jazz Band en Maarten (Bruijnes), (Lou) Brondgeest and Friends voor hun rekening. CASD wilde kleinschalig beginnen en uitgroeien à la Domburg. Dit gehoord hebbende, kunnen de ambities omhoog.