Jarenlang lag de accordeon in de kast, tot er bij een etentje één op zijn schoot werd gezet: ‘Het voelde als thuiskomen’

Maaien, plukken of elektrocu­te­ren, hoe krijgen we de gele bieslelie weg?

12 maart BRUINISSE - Staatsbosbeheer is begonnen met een proef in de bestrijding van de gele bieslelie, een uitheems plantje dat niet in ons landschap thuishoort en andere soorten verdringt. Eerder al vonden er kleinschalige proeven plaats, maar die hadden niet het gewenste effect. Om erachter te komen wat de beste bestrijdingsmethode is, is er op de Grevelingendam een viertal proefvakken uitgezet.