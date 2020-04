Janine staat doordeweeks voor de klas en in het weekend verkoopt ze kleding: ‘Een week zou meer dagen mogen hebben’

REPORTAGE Twee dagen op de IC in Goes: ‘Het is heftig wat er op ons afkomt’

8:46 GOES - Het coronavirus vergt ook van de Zeeuwse ziekenhuizen het uiterste, hoewel de eerste piek achter de rug lijkt. Adrz in Goes kreeg al vele tientallen patiënten binnen. Verslaggever Rolf Bosboom liep twee dagen mee op de afdeling van de ernstigste gevallen worden verzorgd: de intensive care (IC). ,,Je loopt en staat de hele dag. Even rust is er niet meer bij.”