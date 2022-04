Janine heeft Parkinson, maar krijgt straks geen hulp meer van de gemeente: ‘Ik voel me al tot een last, omdat ik zoveel van mijn man vraag’

,,Vandaag is niet zo’n goede dag hoor. Ik heb snel last van vermoeidheid en kom dan niet goed uit mijn woorden. Soms val ik ineens gewoon in slaap”, zegt Janine Doeswijk terwijl ze zit te haken in haar achtertuin in Brouwershaven. Hondje Bailey, een kruising met een chihuahua, op schoot, Lhasa Apso Pip aan haar voeten. ,,Ik probeer zoveel mogelijk te bewegen om de stijfheid tegen te gaan. Ik ben altijd bezig.”