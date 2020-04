Janina staat doordeweeks voor de klas en in het weekend verkoopt ze kleding: ‘Een week zou meer dagen mogen hebben’

Janine is een nuchtere en enthousiaste Zeeuwse meid geboren en getogen in Oosterland. Op dit moment samen met haar verloofde druk met de verbouwing van hun toekomstig droomhuis. Daarin moet ook een showroom komen voor haar webshop. Van jongs af aan had ze maar één grote droom: juf worden. Na de Pontes in Zierikzee volgde ze de opleiding Onderwijsassistent op het Scalda in Goes om erna door te stromen naar de Pabo op de HZ in Vlissingen.