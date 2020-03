Jan wil best verhuizen, maar Adri laat haar kabouters niet in de steek

Arc Hotel Renesse failliet, curator hoopt op doorstart en behoud werkgele­gen­heid

25 maart RENESSE - Het Hampshire Arc Hotel in Renesse is failliet. De eigenaar heeft het faillissement volgens curator Jan Arie Platteeuw zelf aangevraagd. Het bedrijf verkeerde financieel al langer in zwaar weer. De gedwongen sluiting van het restaurant en de brasserie in verband met het corona-virus vormde de nekslag, aldus de advocaat. Overbruggen van deze periode zat er volgens hem niet meer in.