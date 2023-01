Jan vindt familie terug: ‘Mijn vader en moeder zouden het ook dolgraag geweten hebben’

Jan werd met zijn aangrijpende verhaal een van de hoofdpersonen in de podcast ‘De vermisten van ‘53’. Hij was acht tijdens de Ramp. Hij verloor negen familieleden, onder wie zijn tante Koos en tante Sjaan. Hij kan zich van uur tot uur herinneren hoe de rampnacht verlopen is. ,,Dat vergeet je van je levensdagen niet.” Na de Ramp werden meer dan honderd Zeeuwen nooit meer teruggevonden. Hoewel, nooit? Het grootschalige onderzoek van de politie en het Nederlands Forensisch Instituut heeft daar verandering in gebracht. Zo weet Jan nu meer over zijn tantes, Koos en Sjaan.

Een opa zoals iedereen die wel zou willen hebben, dat is Jan. Hij is vitaal, beminnelijk en zit het liefst iedere dag op de racefiets. Hij vertelt zijn verhaal in de podcast ‘De vermisten van ’53’.

Het zál wel goed gaan

Het is zaterdagmiddag 31 januari 1953, rond het middaguur. Jan van den Hamer, acht jaar oud, gaat samen met zijn ouders op verjaardagsvisite bij zijn tante Sjaan. Dat is een zus van zijn vader. Eerst nemen ze een kijkje aan de zeedijk. Het waait behoorlijk hard die middag. ,,Dat is spectaculair, hè. Ik doe dat nog. Het waren heel hoge golven, en het waren maar dijkjes. Kattenruggetjes in feite. Maar het gebeurde wel meer dat het stormde.”