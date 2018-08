Jacht in brand in haven Bruinisse

Schou­wen-Duiveland maakt werk van vrijwilli­gers

15:07 ZIERIKZEE - Ruim een derde van de inwoners van Schouwen-Duiveland is actief als vrijwilliger of verricht onbetaalde werkzaamheden. Het aandeel van vrijwilligers in de maatschappij is de afgelopen tien jaar gestaag gegroeid.