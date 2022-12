Isoleren met geld van de gemeente kan volgend jaar weer: het potje van Schouwen-Duiveland voor dit jaar is leeg

Er zat voor dit jaar 150.000 euro in de pot, maar nu is die volledig leeg. Goed nieuws, want dat betekent dat veel mensen op Schouwen-Duiveland maatregelen hebben getroffen om hun woning te isoleren. Inwoners kunnen bij de gemeente aanspraak maken op maximaal 1500 euro subsidie per aanvraag.

In november heeft de Schouwen-Duivelandse raad een motie aangenomen van de D66-fractie om de isolatiesubsidie te verruimen. Nu komen namelijk alleen woningen van voor 1975 in aanmerking voor een subsidie, maar raadslid Jeffrey van Doorenmalen heeft het college van burgemeester en wethouders met zijn motie gevraagd om te bekijken of de grens verhoogd kan worden tot bouwjaar 1984: dat betekent 2000 woningen meer in de gemeente. Daar is het college nog mee bezig, heeft wethouder Ankie Smit donderdag in de gemeenteraad laten weten. In elk geval is de subsidiepot op 1 januari weer gevuld. ,,Die subsidie kan net dat duwtje zijn om de stap te zetten te gaan isoleren", vindt Van Doorenmalen.