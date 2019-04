Isis Pokorni (15) wint Talent van Schouwen-Duiveland

Net als de spanning liep ook de temperatuur in FiZi flink op tijdens de verkiezing. Niet alle toegestroomde ouders, broers, zusjes, opa’s en oma’s pasten in de zaal, dus moest er gewisseld worden tijdens de optredens van de twee categorieën. In de foyer kon de rest in ieder geval meeluisteren.

Aanmoedigen

Presentatoren Margo Lemsom van Gelderen en Aad van der Wouden loodsten met hun aanmoedigende woorden alle jonge deelnemers door de middag heen. Je moet het tenslotte toch maar even doen, zo op dat podium voor een volle zaal.

Quote Met deze verkiezing kunnen we hen ondersteu­nen en hun talent stimuleren Ernst Erhardt, Voorzitter jeugdcommissie Rotaryclub Schouwen-Duiveland

Lemsom maakt deel uit de Rotaryclub Schouwen-Duiveland en de jeugdcommissie van de club organiseerde het evenement inmiddels voor de vijfde keer. Voorzitter van de commissie Ernst Erhardt haalt er nog steeds veel voldoening uit. “Het is mooi om te zien wat een plezier kinderen hieraan beleven en wat een talent hier rondloopt. Bij de Rotary Schouwen-Duiveland dragen we de jeugd een warm hart toe. Met deze verkiezing kunnen we hen ondersteunen en hun talent stimuleren.”

Generale repetitie

Een week geleden was de generale repetitie. Zo konden de deelnemers de eerste zenuwen overwinnen en kregen ze feedback van de jury. Die jury bestond uit voorzitter Martijn Hop (zang), Annelies Eefting (dans ) en Annelies van der Maas (muziekdocent basis- en voortgezet onderwijs). Hop licht de keuze voor de jury toe. “Er zijn natuurlijk best veel mensen op het eiland en daarbuiten die je hier voor kunt vragen, maar vaak zijn zij docent of coach van een van de deelnemers. Dat wilden we voorkomen, de jury moet onafhankelijk zijn. Vandaar dat ikzelf plaatsnam en we Annelies en Annelies hebben gevraagd. Zo hadden we een goede mix.”

Bij de jurering is gekeken naar heel veel punten. “De muzikaliteit, performance, aankleding, techniek, keuze van het nummer, noem maar op. En we hebben ook gekeken naar de ontwikkeling sinds de generale repetitie. We vonden het belangrijk te zien wat er met onze feedback is gedaan. Echt heel verrassend wat een sprong ze dan nog maken in een week.”

Winnaars

De optredens van de jonge talenten varieerden van zang tot dans en van rap tot klassiek. Jeanne Mol kreeg een eervolle vermelding voor haar optreden, omdat ze jury daar erg van onder de indruk was. Er waren verder drie cheques te verdelen. Eentje van 250 euro in de categorie basisschool, die werd gewonnen door Dansgroep The M.I.D. Eenzelfde bedrag ging mee naar huis met Nicole Leegemaate (zang) in de categorie voortgezet onderwijs tot en met de derde klas.