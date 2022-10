Is winterkamperen een grote wens? Voor Schouwen-Duiveland is het nog niet helder

Bij Daniëlle gaat niets de vuilnisbak in: ze maakt mooie dingen van restmateri­a­len

Het is voor Daniëlle Orelio uit Burgh-Haamstede even logisch als ademhalen. Spullen weggooien? Geen denken aan. Ze weet er de mooiste dingen van te maken. Als kind jutte Orelio al alles wat los en vast zat. Ze maakte er poppetjes van die ze als 11-jarig kunstenaartje aan een winkel sleet. Met haar expositie ‘Verwondering’ in de bibliotheek in Burgh-Haamstede hoopt ze anderen te inspireren.

6 oktober