Iraans kunstenaar Kianoosh Gerami: ‘Nederland is een geweldig land, maar ik zeg niet dat ik het nooit zal verlaten’

,,Ik heb een broer die in Canada woont. Mijn zus en mijn moeder - mijn vader is overleden - wonen in Iran, maar ik maak me geen zorgen. Natuurlijk heb je het als vrouw niet makkelijk. Mijn moeder en zus zijn veilig en leven hun dagelijkse leven. Binnenshuis doe je wat je wilt, buiten pas je je aan. Natuurlijk is er onvrede en dat is ook terecht, maar de protesten waarover je leest in de media zijn niet zo groot. Ter vergelijking: als er een demonstratie in Den Haag is, valt de regering ook niet meteen. Ik probeer de situatie mondiaal te zien en te vergelijken. Heel veel dingen worden door de media uitvergroot. Soms denk ik: waarom gaat het niet over andere landen? Daar gebeuren dit soort dingen ook, daar is ook onrecht. Ik heb geleerd een beetje boven die chaos te blijven. Ik heb een soort vogelvisie: ik probeer er van bovenaf en anders naar te kijken.”