Inzittenden slaan op de vlucht na ongeval bij Dreischor

Fop Fonteijne (69) is áltijd bezig met sport; de vitaliteit spat ervan af

BURGH-HAAMSTEDE - Kom bij Fop Fonteijne niet met de term ‘het zwarte gat’ aanzetten als het over zijn pensioen gaat. Als er namelijk iets is dat de 69-jarige inwoner van Burgh-Haamstede niet doet , dan is het zich vervelen. Iedere dag is hij namelijk bezig met sport, op allerlei manieren.

15 maart