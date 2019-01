Inzamelingsactie voor nieuwe auto Zierikzeese Naomi

video Bibberend het nieuwe jaar in: ‘De zonden van 2018 zijn weer afgespoeld’

10:29 WESTENSCHOUWEN - Echt koud was het niet. Tenminste, zolang je een warme winterjas om je heen had. Maar de bikkels die op nieuwjaarsdag in zwembroek of bikini het zeewater van Westenschouwen in doken, hadden het hoorbaar en zichtbaar wél koud. Toch deden ze het.