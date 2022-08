Inzamelingsactie voor beeld van heldenhond Bläsz; ‘Hij wordt het verhaal van Scharendijke’

Bläsz had van nature het instinct van een veedrijver. Na de dijkdoorbraken bij Scharendijke, redde hij 45 koeien en kalveren van de de verdrinkingsdood. De destijds tweejarige hond sprong in het ijskoude water en dreef het vee naar een hoger gelegen gebied. Bläsz was daarmee uren in touw en bracht ook de volgende dag nog vele dieren van buren in veiligheid.