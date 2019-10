Inzameling van winterkleren voor vluchtelingen is een béétje uit de klauwen gelopen

NOORDWELLE - Een paar dagen nadat Myrte Kempen in Noordwelle aankondigde winterkleren te gaan inzamelen voor de vluchtelingen op Lesbos, stond de overloop al vol. Ze was diep onder de indruk van zo veel goedheid in haar omgeving. Inmiddels kan ze amper meer lopen door haar huis. Het staat he-le-maal vol dozen en tassen.