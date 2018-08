Inwoners Zierikzee jagen op miljoenen in Miljoenenjacht

ZIERIKZEE – Vijftig inwoners van Zierikzee uit postcodegebied 4301 zijn in de race om prijzen tot wel vijf miljoen euro in tv-show ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht'. Zij wonnen eerder bij de Postcode Loterij een studioplaats in de spelshow. Of inwoners uit Zierikzee daadwerkelijk in de prijzen vallen, is zondag 9 september vanaf 20.00 uur te zien bij RTL 4.