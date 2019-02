Intiem concert in Sint-Adriaanskerk

Met de houten kansel aan hun zij en het Zweedse orgel met 1100 pijpen in de rug, lieten Batteau, Niek Stronks en Steve Savage de liedjes van hun album Dreischor horen. De wind beukte op de grote ramen toen zanger Batteau de liedjes, geschreven in het Schouwse ringdorp, inzette. De opening van song The Rain Is Gone kwam vorig jaar ook tot stand in Herberg De Ring. Dat liedje werd niet ten gehore gebracht. De regen was immers heel dichtbij.

‘Onvergetelijke avond’

Het commentaar van een bezoeker, verwant aan Herberg de Ring, was veelzeggend. ,,Mogen we zeggen dat je iets gemist hebt als je niet bij dit concert was? Ja dat mogen we. Wat een sfeer, wat een optreden.” Na afloop kreeg Batteau van Stichting vrienden van de Adriaanskerk Dreischor een goede fles wijn (Crémant de Bourgogne Controlée) in handen gedrukt. De nazit in Herberg de Ring was nog lang gezellig. Al bleef de gekregen fles toen nog even dicht.