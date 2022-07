Internationale topfotografen geven Zierikzeese Nieuwe Kerk een eigen kleur

ZIERIKZEE - ,,Daag. Het was heel mooi”, bedankt een enthousiaste bezoeker Daan Schietekatte van de Nieuwe Kerk. ,,Hoeveel keer mag je op het zelfde kaartje naar binnen?”, probeert hij tegen beter weten in.

Het op zichzelf al imposante gebouw in Zierikzee is tot en met 28 augustus het decor voor de reizende fototentoonstelling Colors of the World van National Geographic. Internationaal beroemde topfotografen als James L. Stanfield, Steve McCurry, Brian J. Skerry, George F. Mobley laten zien hoe kleur het karakter van dat ene typerende shot kan bepalen.

Quote Blauw is mijn lievelings­kleur. Echt prachtig! Caroline van der Niet

Het overzichtspaneel waar bezoekers bij binnenkomst pontificaal mee worden geconfronteerd, toont een overweldigende bonte mengeling van de 46 foto’s in de achterliggende ruimte. De kobaltblauwe jas van een kamelenrijder steekt fel af tegen het gele woestijnzand. ,,Blauw is mijn lievelingskleur”, zegt mede-organisator Caroline van der Niet. ,,Echt prachtig!” Een paar meter verderop doet een jongetje dat half is weggedoken onder moeders rok verbazen over de vele tinten rood die in één afbeelding zijn gevangen.

Volledig scherm Marcel Kollen van de organiserende Stichting Daguerre. © Katja van Noort

De foto’s zijn onderverdeeld in de kleurgroepen blauw, groen, paars, oranje, rood, geel en wit. Per categorie wordt ook toegelicht welke symboliek er in diverse landen achter specifieke kleuren schuil gaat. De internationale expositie biedt ook een podium voor regionaal talent. Uit 52 Zeeuwse inzendingen zijn 8 foto’s geselecteerd, waaronder ook een bijzonder blik op de kleuren van Schouwen-Duiveland.

Colors of the World is binnen Zeeland alleen in Zierikzee te zien. Eind augustus verhuist de reizende tentoonstelling naar Utrecht en later ook naar Amsterdam, aldus Van der Niet.

Volledig scherm De Nieuwe Kerk in Zierikzee is tot eind augustus het podium van internationale topfotografen en regionaal talent. © Katja van Noort