Instuifmiddag Apollo haalt blokfluit uit lachershoekje

Het grappige fragment uit het programma Last One Laughing (LOL) van Hoeflaak en andere comedians waarin expres slecht op een blokfluit wordt gespeeld, is een ware hit. Zo grappig, dat hij er de helft van zijn tegenstanders mee wegspeelde in het programma. ,,Ik ga zo lekker spelen op mijn fluit. Hij zit hier in dit doosje. Ik haal hem er zo uit. En dan ga ik lekker spelen op mijn fluit.” Jong en oud zingt en dreunt die zinnen continu op. Enkele blokfluit-juffen in het land spraken er al schande van.

Marieke Bos uit Brouwershaven niet, al heeft ze wel wat aan te merken op zijn uitvoering. De secretaris van Apollo speelt al vanaf groep 6 op een blokfluit. ,,De blokfluit is de basis in muziek. Daarmee leer je noten lezen. Gaandeweg stroom je door naar andere instrumenten. Zo speel ik nu ook kornet.” Bos bekeek het filmpje van Hoeflaak en heeft snedige commentaren. ,,Hij brengt in ieder geval de blokfluit onder de aandacht. Er wordt over gepraat. Ik zie zijn vingers niet goed op de gaatjes zitten. Hij mag dus hier in het Tonnenmagazijn op les komen.” Mocht Bas nog een serieuze carrière als blokfluitist ambiëren, kan hij zijn eerste stappen in Brouwershaven zetten.

Ook Rosalie Biesma (14) uit Zierikzee kent het liedje. ,,Het blijft in je hoofd zitten. Gaat er echt niet uit. Heftig.” Dat blokfluit spelen een kunst op zich is, bewijzen de zusjes Daphne (9) en Amara (10) Bil uit Kerkwerve op de eerste instuifmiddag. Iedereen kon in een uurtje tijd kennis komen maken met de vereniging en meerdere instrumenten. Van een koperen blaasinstrument tot trommel. De vereniging heeft een dweilband en een blokfluitgroep. Bos geeft samen met Apollo-voorzitter Carla Bakker en Corine de Bakker uit Scharendijke les op basisschool De Morgenster in Kerkwerve. Wanneer er aanmeldingen zijn, ook op basisschool De Schoener.

Het filmpje zorgt bij Apollo nog niet voor extra blokfluitspelers. Hans van Dijke, die aan komt waaien, peinst er niet over. ,,Ik kan zelf geen noot lezen en vind het mooi om naar anderen te luisteren. Ik speel alleen op mijn poot.”