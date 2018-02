Inbreker rooft kassa bakkerij leeg

Luxe hotel op plek van manage Lisiduna in Burgh-Haamstede

8 februari BURGH-HAAMSTEDE - Waar aan de Hogeweg in Burgh nu nog de vervallen manege Lisiduna staat, verrijst over enige tijd het veelsterrenhotel Westwing. Hoeveel sterren Westwing precies krijgt is nog niet bekend, maar vast staat wel dat het een superluxe verblijfsoord van suites en lodges wordt. Een hotel uit het hogere segment dat nog niet bestaat op Schouwen-Duiveland.