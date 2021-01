Inbreker op heterdaad betrapt in appartementencomplex Zierikzee

Kering tijdelijk dicht door gekantelde vrachtwa­gen

25 januari BURGH-HAAMSTEDE - De Oosterscheldekering (N57) is vanmiddag afgesloten geweest vanwege een vrachtwagen die in de sloot terecht was gekomen ter hoogte van Burgh-Haamstede. Verkeer moest omrijden via de Zeelandbrug.