In Zierikzee kun je morgen gewoon nog schaatsen, zelfs al wordt het 25 graden

In Zierikzee wordt voor het zesde jaar op rij een ijsbaan geplaatst. Tot 9 maart is er volop ijsplezier voor jong en oud. ,,We staan in Zierikzee altijd tijdens de voorjaarsvakantie en die valt dit jaar extreem laat. Maar we kunnen gewoon ijs maken omdat de zon niet zo fel is en het ‘s nachts ook nog koud is. De machine heeft twee motoren en die moeten wel wat harder draaien. Het is misschien een raar idee dat mensen al op het strand liggen, maar voor de kinderen is het met lekkere weer wel leuk om te schaatsen.”