In Zeeland zien we veel bloemenstroken: ‘Dat zorgt voor minder ziekte en meer welzijn’

Vakbond dreigt met juridische stappen tegen Goe­ree-Overflak­kee na opgelegde restric­ties tijdens demonstra­tie

De FNV is niet blij met de restricties die de gemeente Goeree-Overflakkee tijdens een demonstratie vrijdag in Middelharnis heeft opgelegd. Volgens de werknemersorganisatie zijn de beperkingen in strijd met het grondrecht op demonstreren en dreigt zij nu daarom met het zetten van juridische stappen.