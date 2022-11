In Noordgouwe sloven ze zich flink uit voor een dorpsplan: bij alle 400 adressen wordt aangebeld

Is Noordgouwe een toeristisch of een agrarisch dorp? Of moet er juist meer worden uitgedragen dat het de meeste monumenten van de gemeente Schouwen-Duiveland heeft? Het is een greep uit vragen waarover inwoners van Noordgouwe zich kunnen buigen met als doel het opstellen van een dorpsplan. Vorig jaar kondigde de dorpsraad aan zich daaraan te willen wagen. Inmiddels is er een werkgroep gevormd van acht leden die een plan van aanpak hebben opgesteld. Stap een is alle deuren in het dorp langsgaan. ,,We willen voorkomen dat iemand zegt dat hij niet de kans heeft gehad te reageren”, zegt werkgroepvoorzitter Huib Tieleman.