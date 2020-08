In kunstwerk van 33,5 meter lang krijgen alle bemanningsleden hun eigen stukje

Op 12 september is (voor genodigden) de officiële onthulling van het kunstwerk. De fondsvorming is nagenoeg rond, zegt Henk Zielman van de Stichting Cultuur en Erfgoed Brouwershaven. ,,Het gaat in ieder geval door.” Beeldend kunstenaar Rosalinde van Ingen Schenau uit Zonnemaire is momenteel druk bezig de constructie in elkaar te zetten. Ze doet dat bij een staalbedrijf in Oud-Beijerland.