In het monumentale kerkje van Burgh moet méér te doen zijn

Recordpo­ging langste mosselta­fel Bruinisse inkopper­tje voor Pfaff

13:56 BRUINISSE - Jean-Marie Pfaff mag straks in Antwerpen gaan vertellen dat het record voor de langste mosseltafel gewoon weer is waar het thuishoort: in Bruinisse. De oud-keeper van het Belgische voetbalelftal schuift 14 september samen met de in Bru geboren vice-premier Hugo de Jonge aan op de dijk.