In Haamstede worden échte piloten gekweekt: de zweefvliegers worden niet zenuwachtig van een beetje wind

Binnen drie seconden van nul naar honderd: ,,Alsof je gelanceerd wordt van een vliegdekschip", zegt bestuurslid Jan Cullens. Alleen gaat het hier geruisloos, want de vliegtuigen hebben geen motor. Ze worden om op te kunnen stijgen voortgetrokken door een lier. Tegen de wind in, want dan wordt het toestel opgetild door de snelheid.

De lucht in, dat is waar alle leden - letterlijk uit alle vliegrichtingen - die zaterdagochtend rond half tien verzamelen tussen de hangars met kriebels in hun buik op wachten. Tijd is overigens wel heilig bij deze club. Kom je te laat, dan sta je voor een gesloten slagboom. Dat heeft een praktische reden: je moet namelijk dwars over het vliegveld oversteken om bij de clubgebouwen te komen. En zodra de vliegers van start gaan, willen ze geen auto of ander obstakel tegenkomen.