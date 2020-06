In grote steden al een succes: nu ook deelauto's op Schouwen-Duiveland

Die twee staan op de Dreef in Bruinisse, namens Windpark Krammer. Woningcorporatie Zeeuwland stelt drie auto's beschikbaar die anders toch maar stil staan buiten kantoortijden. Die komen te staan bij de Balie in Zierikzee, op de Markt in Brouwershaven en op de Oude Moolweg in Renesse. De drie van Zeeuwland laten nog even op zich wachten in verband met corona.

De witte elektrische auto's zijn bedoeld om iedereen mobiel te kunnen laten zijn, en die mobiliteit zo efficiënt mogelijk in te zetten, legt Nathalie Goedhart van Mobiliteitsplatform SD Op Weg uit. ,,We willen Schouwen-Duiveland zo duurzaam mogelijk maken, en dan is het goed om auto’s te delen. Uiteindelijk zou het zelfs kunnen dat mensen om die reden hun tweede auto wegdoen.”

Met name jongeren hebben belangstelling

Scholieren van de Pieter Pontes Zeeman hebben onderzocht of op Schouwen-Duiveland animo bestaat voor deelauto's. ,,En dat is gebleken", vertelt Goedhart. ,,Met name jongeren zouden het interessant vinden. In Vlissingen staat een e-mobility-park op een terrein met bedrijven en Hogeschool Zeeland en daar wordt goed gebruik van gemaakt. Maar ook in andere plattelandsregio's slaat het aan.”